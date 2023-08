YouTuber müssen zur Strafe für illegale Übernachtung alle 538 Stufen des Sint-Romboutsturms schrubben

In der vergangenen Woche ist in den sozialen Medien ein Video aufgetaucht, das zwei Zwanzigjährige auf dem Sint-Romboutsturm in Mechelen zeigt. Sie zeigen, wie sie nach dem Besuch des Turms ohne Probleme nach der Schließung dort bleiben konnten und das, obschon dort jede Menge Überwachungskameras hängen. Außerdem konnten sie auch Schlüssel finden, um das Gebäude wieder zu verlassen.

Das alles war ein ziemlicher Schock für die Stadtverwaltung, die sich in der Zwischenzeit bereits Gedanken darüber gemacht hat, wie die Sicherheit des Turms noch verbessert werden kann.