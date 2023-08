"Ziemlich krass": Weltweit meistverkauftes Computerspiel kommt aus Gent

"Baldur's Gate 3" ist das dritte Spiel einer Serie, die auf der Fantasiewelt des Rollenspiels "Dungeons and dragons" basiert. Das Spiel genießt seit Jahren Kultstatus und erhielt einen weiteren Schub, nachdem es in der Serie "Stranger Things" und in der Verfilmung "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" Anfang dieses Jahres ausführlich vorgestellt wurde.

Das Spiel ist seit einer Woche für Computer erhältlich. Nach nur einem Tag stand es bereits auf Platz Eins der Liste der meistverkauften Spiele auf der Vertriebsplattform Steam. Dabei handelt es sich um die weltweit am weitesten genutzte Plattform zum Kauf und Download von Spielen. Die Liste enthält die Spiele, die am meisten einbringen. Der Entwickler des Spiels ist Larian Studios, ein in der flämischen Stadt Gent gegründetes Studio, das zum größten Belgiens geworden ist.