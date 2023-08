Fußgängerin nach Straßenbahnunfall in Brüssel schwer verletzt

In der Wayezstraat in Anderlecht wurde gegen 11.30 Uhr eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst. Das Opfer wurde mehrere Meter mitgeschleift, bevor die Straßenbahn zum Stehen kam.

Die Feuerwehr, ein Krankenwagen mit Notarzt und die Polizei der Zone Brüssel-Süd kamen an den Unfallort. Die Straßenbahn wurde von den technischen Diensten der Brüsseler Verkehrsbetriebe MIVB/STIB angehoben. Die Frau konnte relativ schnell befreit werden, wurde aber in kritischem Zustand ins Erasmus-Krankenhaus in Brüssel eingeliefert. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Polizei untersucht derzeit die Umstände des Unfalls.