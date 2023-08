Rad-WM in Glasgow: Flamin Lotte Kopecky gewinnt beim Straßenrennen ihr drittes Gold

Lotte Kopecky schoss mit unbändigem Willen die letzten giftigen Anstiege hoch und so ist die flämische Radsportlerin nach einer enormen Energieleistung im knallharten Straßenrennen der Radsport-WM in Glasgow zum Sieg gefahren.

Die 27 Jahre alte Alleskönnerin stürmte am Sonntag nach 154,1 höchst anspruchsvollen Kilometern ins begehrte Regenbogentrikot - ein Jahr nach ihrer um wenige Millimeter verpassten WM-Goldmedaille und nur zwei Wochen nach dem zweiten Gesamtplatz bei der Tour de France Femmes.

Kopecky verwies die von Krämpfen geplagte niederländische Tour-Siegerin Demi Vollering (0:07 Minuten) und Cecilie Ludwig aus Dänemark (gleiche Zeit) auf die Plätze.

Das Peloton forcierte vom Start weg das Tempo, viele Fahrerinnen mussten schon am ersten schwierigeren Berg in den Highlands abreißen lassen. Dann entwickelte sich wie im Straßenrennen der Männer ein gnadenloses Ausscheidungsrennen. Auf der letzten Runde attackierten die Topfahrerinnen dann nacheinander, am Ende setzte Kopecky den entscheidenden Angriff.

"Nach meinen beiden Titeln im Bahnradsport hätte ich nicht gedacht, dass ich auch auf der Straße gewinnen kann. Drei Titel in sieben Tagen zu holen, ist wirklich verrückt", sagte die dreifache Weltmeisterin nach dem Sieg unter Tränen im ersten Interview.