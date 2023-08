Sicherheitsbügel von Jahrmarktsattraktion löst sich in Wallonien: "Verletzte sind stabil"

In der Ortschaft Manage, in der Provinz Hennegau, wurden gestern sieben Personen bei einem Unfall mit einer Jahrmarktsattraktion zum Teil schwerverletzt. Ihr Sicherheitsbügel löste sich, während die Attraktion auf und ab fuhr. Zwei Personen befanden sich zeitweise in einem kritischen Zustand, aber es soll ihnen inzwischen besser gehen, so Bürgermeister Bruno Pozzoni (PS) heute Morgen.