Starke Rauchentwicklung nach einem Brand in einer Müllverwertungsanlage in Willebroek

"Ein Müllhaufen steht in Flammen. Dadurch entsteht auch viel Rauch, der sich in Richtung Ruisbroek bewegt", so Elke Wauters von der Polizeizone Rivierenland. "Wir wissen noch nicht, um welche Art von Müll es sich handelt und ob es sich um giftigen Rauch handelt. Wir bitten daher, vorsichtshalber Fenster und Türen geschlossen zu halten".

Aufgrund des Einsatzes wurde der Boomsesteenweg in der Nähe des Unternehmens zeitweise gesperrt. Die Straße wurde gegen 11.30 Uhr wieder freigegeben. Der Verkehr kann abwechselnd auf einer Fahrspur fahren. Die Feuerwehr ist noch mit der abschließenden Räumung der Brandreste beschäftigt.

Das Feuer verursacht auch eine Geruchsbelästigung in mehreren Ortschaften der niederländischen Region Zeeland. Bei den regionalen Sicherheitsdiensten Zeelands gingen mehrere Beschwerden über Rauch und schlechte Gerüche ein, insbesondere in den Gebieten Hulst und Goes.