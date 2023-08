Weniger Erbschaftssteuer zahlen? Probieren Sie es mit Kunst oder Schmuck

Finanziell für Erben sehr interessant, aber bisher noch kein Interesse

Ein zusätzlicher Vorteil, um Zweifler zu überzeugen: Gegenstände werden mit 120 Prozent ihres tatsächlichen Wertes angerechnet. Ein Gemälde im Wert von 100.000 € wird beispielsweise 120.000 € der fälligen Erbschaftssteuer finanzieren. Das bedeutet also konkret, der Spender muss ein Fünftel weniger Erbschaftssteuer zahlen.

Wer sich vor seinem Tod mit der flämischen Regierung in Verbindung setzt, um eine solche Regelung zu vereinbaren, kann auch mitbestimmen, was danach mit der Kunst geschieht - zum Beispiel in welchem Museum sie landen soll. Auch Künstler können auf diese Weise ihre eigenen Werke über die Erbschaftssteuer stiften.

Die Regelung ist seit dem 1. Juli in Kraft, aber anderthalb Monate später sind, soweit wir wissen, noch keine Anträge gestellt worden.