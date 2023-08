Zwei Granaten in der Familiestraat in Antwerpen gefunden: Straße vorübergehend komplett gesperrt

Die Familiestraat in der Nähe des ZNA Stuivenberg-Krankenhauses in Antwerpen wurde am Montagmorgen eine Zeit lang komplett gesperrt, weil zwei Granaten gefunden worden waren. "Solange die Situation nicht sicher war und wir an der Spurensuche arbeiteten, musste die Straße gesperrt bleiben", so Wouter Bruyns von der Polizeizone Antwerpen.

"Wir haben etwa 20 Personen gebeten, ihre Häuser zu verlassen. Einige von ihnen konnten zu Verwandten gehen. Ein anderer Teil der Menschen entschied sich, auf dem Gelände zu bleiben, aber wir versuchten, sie so gut wie möglich unterzubringen", sagt er.

Der Minenräumdienst DOVO traf vor Ort ein, um die Lage zu beurteilen. Die beiden Granaten wurden inzwischen von DOVO abtransportiert. Die Straße wurde wieder freigegeben und die Anwohner durften nach Hause zurückkehren.