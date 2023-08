Belgische Pfadfindergruppen kehren nach einem turbulenten Südkorea-Aufenthalts heim

Die Teilnehmer des größten Pfadfinderlagers der Welt, des World Scout Jamboree im südkoreanischen Saemangeum, sind am Montagabend am Brüsseler Flughafen in Zaventem gelandet. Das internationale Pfadfinder-Treffen in Südkorea verlief chaotisch. Grund waren eine Hitzewelle, ein Corona-Ausbruch und die Evakuierung des Lagers wegen eines herannahenden Taifuns.