Doppelt so viele Intercity-Züge zwischen Brüssel und den Niederlanden ab Ende nächsten Jahres

Dank des Einsatzes neuer, schnellerer Züge, die die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Belgien und den Niederlanden nutzen, werden 16 zusätzliche Züge zwischen Brüssel-Süd und Antwerpen-Hauptbahnhof nach Amsterdam-Süd mit Halt in Rotterdam und am Flughafen Schiphol verkehren.

Durch die Einführung der neuen Züge, die die Hochgeschwindigkeitsstrecke nutzen, wird die Fahrzeit zwischen Brüssel und Amsterdam auf 2 Stunden verkürzt. Derzeit dauert die Fahrt zwischen den beiden Städten mit dem Intercity-Zug 2 Stunden 45 Minuten.

Die neue Verbindung ist eine Alternative zum internationalen Hochgeschwindigkeitszug Thalys, der für die rund 200 Kilometer lange Strecke zwischen Brüssel und Amsterdam etwa 2 Stunden 15 Minuten benötigt.

Nur die neuen zusätzlichen Züge werden bis nach Amsterdam fahren. Die bestehenden Züge enden in Rotterdam. Gegenwärtig halten die Intercity-Züge zwischen Brüssel und den Niederlanden an zahlreichen Stellen. Ab Ende nächsten Jahres werden auf der neuen Direktverbindung zwischen Brüssel und Amsterdam einige dieser Haltestellen, darunter auch der Halt am Brüsseler Flughafen Zaventem, entfallen.