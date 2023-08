Kinderkrippe in Dilsen-Stokkem, präventiv geschlossen: achtzehn Familien müssen Alternative finden

Die Kindertagesstätte Piepla in Rotem (Dilsen-Stokkem, Foto) in der Provinz Limburg wurde aufgrund einer anonymen Beschwerde bei der flämischen Agentur Opgroeien (dt.: Aufwachsen) für drei Monate geschlossen. Infolgedessen müssen achtzehn Familien einen Platz in anderen Einrichtungen suchen.