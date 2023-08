Langes Maria Himmelfahrtswochenende: Schönes Wetter beflügelt den Tourismus an Flanderns Küste

Laut Westtoer war auch auf den Campingplätzen und in den Ferienwohnungen während des langen Wochenendes viel los. Auch diejenigen, die einen Zweitwohnsitz an der Küste haben, sind in Scharen dorthin geströmt.

Es gibt jedoch nicht nur gute Nachrichten, denn die Zahl der Tagesausflügler, die einen Tag in einem unserer Küstenorte verbrachten, war am diesjährigen langen Augustwochenende im Vergleich zum Ferienwochenende 2022 rückläufig. Insgesamt unternahmen rund 480 000 Menschen einen Tagesausflug ans Meer. Das sind 25 % weniger als am selben Augustferienwochenende des letzten Jahres.