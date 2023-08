Neue elektronische Fußfessel warnt Opfer, wenn sich der Täter in ihrer Nähe aufhält

In diesem Jahr haben bereits 1.300 Personen mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahre eine Fußfessel erhalten. Es wird erwartet, dass in diesem Jahr bis zu 7.000 Personen unter elektronische Überwachung gestellt werden. "Das zuständige flämische Zentrum für elektronische Überwachung (VCET) steht also vor gigantischen Herausforderungen. Deshalb brauchen wir die nötige Hightech-Ausrüstung", so die flämische Justizministerin Zuhal Demir (N-VA, flämische Nationalisten).

Vom kommenden Jahr an soll die Fußfessel wesentlich häufiger zur Anwendung kommen. Das soll zur Entlastung der überbelegten Haftanstalten beitragen. Alternativ zur Haft kann ein Richter die elektronische Überwachung anordnen. Dies gilt nicht nur für verurteilte Straftäter, sondern auch für Verdächtige.

Allied Universal Electronic Monitoring wird für die nächsten fünf Jahre eine neue Generation von Fußfesseln im Wert von 12 Millionen Euro liefern. Der Vertrag kann zweimal um jeweils zwei Jahre verlängert werden.