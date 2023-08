Trotz unbeständigen Wetters erwarten Winzer im Hageland ein gutes Jahr: "20% mehr Trauben"

"Dieses Jahr haben wir etwas später als normal angefangen, aber dann hatten wir sehr gutes Wetter, so dass wir den späten Start aufholen konnten", erklärte der Winzer Jos Van Laer (Foto) gegenüber dem VRT-Regionalfunk Radio 2. Er ist der Besitzer des Weinguts Kluisberg in Bekkevoort in Flämisch-Brabant. "Die Blütezeit war sehr gut, es war warm und trocken, so dass wir viele Trauben bekommen können".

Der Regen der letzten Wochen hat den Trauben nicht geschadet, im Gegenteil, erklärt der Winzer. "Der Regen hat den Trauben viel Feuchtigkeit gegeben, sodass sie schön rund werden. Der einzige Nachteil, den es geben könnte, ist, dass die Trauben sich gegenseitig beschädigen, weil sie so groß sind. Aber generell erwarten wir 20% mehr Trauben, die wir für die Weinherstellung ernten können".