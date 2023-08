Warum befindet sich das Viertel der Brüsseler Schaufensterprostitution hinter dem Nordbahnhof?

Im Laufe der Zeit gab es verschiedene Formen der Prostitution in unterschiedlichen Stadtteilen von Brüssel. Im Mittelalter gab es rund um den Grote Markt (Grand-Place) sogenannte "stoven“ was streng genommen "Öfen" bedeutet, waren Badeanstalten, die eher Bordellen ähnelten. Damals verfügten nur sehr wenige Einwohner über ein eigenes Badezimmer. Daher gab es öffentliche Bäder, in denen man gegen Bezahlung baden konnte. Einige dieser Einrichtungen boten auch die Möglichkeit, dort zu Abend zu essen oder zu übernachten, und einige boten sogar die Dienste von so genannten "Freudenmädchen" an.

Nicht weit davon entfernt, in dem Viertel, in dem sich heute die Börse befindet, gab es im 15. Jahrhundert ebenfalls einige Bordelle. Im 17. Jahrhundert war dann im Zuge der Entwicklung Brüssels das Viertel Marollen an der Reihe, ein Zentrum der Sexarbeit zu werden. Die Soldaten der spanischen Armee gingen dort regelmäßig zu Prostitutierten. Alleinstehende Männer, die für längere Zeit von zu Hause abwesend waren, zogen aus praktischen Gründen in die Nähe dieser Freudenhäuser.

Und obwohl es heute undenkbar erscheint, waren sogar die königlichen Galerien St. Hubert (Foto) ein Treffpunkt für Freier und Prostituierte, und zwar zu Beginn des 19. Jahrhunderts.