Die Bergung eines gesunkenen Binnenschiffs auf der Schelde ist kein leichtes Unterfangen

Die Bergung des letzte Woche auf der Schelde in Grembergen bei Dendermonde in der Provinz Ostflandern gesunkenen niederländischen Binnenfrachters ist schwieriger als gedacht. Das Schiff liegt in einer Flussbiegung und liegt in Schräglage auf Grund. Vor der Bergung muss es noch aufrecht gestellt werden und das ist kompliziert.