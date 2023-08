Ein Jahr "Good Move" in Brüssel: Positive Verkehrsentwicklung

Am 16. August 2022 wurde in der belgischen Hauptstadt der neue Verkehrsplan „Good Moove“ eingeführt und die Bilanz des regionalen Brüsseler Mobilitätsministeriums ist durchaus positiv. Verglichen mit einigen Verkehrszählungen an den rund 40 Messpunkten zwischen 2021 und Juni 2023 ging der motorisierte Verkehr im Stadtzentrum im Durchschnitt um 27 % zurück.

An den Kreuzungen der Einfallstraßen auf den Kleinen Ring, das ist der Brüsseler Innenstadtring, ging die Zahl der PKW, Lieferwagen, LKW und Motorräder um knapp 20 % zurück. Besonders hoch ist der Rückgang an der Kreuzung „Ijzer“ um 54 % und an der Kreuzung „Diksmuidelaan“ um 61 %. Innerhalb des sogenannten „Fünfecks“, das ist der Bereich innerhalb des Kleinen Rings, sank der motorisierte Verkehr um 30 % mit besonders auffallenden Werten im Dansaert- und im Vrijheids-Viertel sowie rund um den Brüsseler Zentralbahnhof - früher neuralgische Punkte mit langen Staus.