Fliesenboden aus dem 14. Jahrhundert bei Bauarbeiten in Brügge entdeckt

Die Entdeckung wurde an der Stelle am Eeckhout-Tor gemacht, wo sich früher die Eeckhout-Abtei befand: „Wir haben einige Grabkeller von Äbten entdeckt und wir haben das Fundament der alten und verschwundenen Abtei freigelegt. Das Sahnehäubchen ist aber der prächtige mittelalterliche Fliesenboden. Man sieht so etwas mit einer so schönen Dekoration aus dem 14. Jahrhundert nur sehr selten.“

