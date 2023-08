Der belgische Ökonom Geert Noels erklärt gegenüber VRT NWS, was dieses Median-Vermögen eigentlich ist: „Das Mittlere Vermögen bzw. Median-Vermögen in einer Gesellschaft oder Gruppe bezeichnet die Höhe des Vermögens, das bei der nach Höhe geordneten Gesamtmenge aller einzelnen Vermögen genau in der Mitte zwischen der reicheren und der ärmeren Hälfte liegt und wird von klein nach groß geordnet.“ Dies ist also nicht mit dem Durchschnittsvermögen zu verwechseln, das auf Basis von Angaben einiger Reicher und einiger finanziell weniger ausgestatteten Haushalten errechnet wird, so Noels.