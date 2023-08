Mehr Gelb: Neue Uniformen für die Polizei in Belgien

Wenn das neue Design für die Polizeiuniformen grünes Licht von den zuständigen Instanzen bekommt, dann wird die Farbe Gelb zu einem wichtigen Detail neben der Hauptfarbe Blau. Gelb soll sichtbarer sein, als das bisher genutzte Orange und damit die Sicherheit der Polizisten erhöhen. Wann die Uniformen kommen, ist unklar. Nächstes Jahr sollen einige dieser Uniformen auf Sitz, Bequemlichkeit, Beanspruchung usw. in jedem möglichen Anwendungsbereich getestet werden.

In Antwerpen setzt die Lokalpolizei schon seit 7 Jahren auf mehr Gelb an Uniformen und Fahrzeugen, wie deren Sprecher Wouter Bruyns gegenüber VRT NWS andeutet: „Wir haben vor allem die Erfahrung gemacht, dass uns die Leute heute besser sehen. Vielleicht hat das auch zur Folge, dass das mehr Respekt erzeugt. Aber die Sichtbarkeit war in erster Linie wichtig für uns, sowohl tagsüber, als auch in der Nacht. Wir fanden, dass Orange weniger sichtbar war und beobachteten auch in anderen Ländern, dass mehr Gelb genutzt wird. Die Sicherheit ist damit auf jeden Fall höher.“

Ob Antwerpen damit für das ganze Land Trendsetter ist, sei dahingestellt. Doch wenn für die vorliegenden Entwürfe zu den neuen Polizeiuniformen Konsens besteht, beendet dies nicht zuletzt auch ein Wirrwarr an Uniformen mit hier mehr Gelb, dort mehr Orange und andernorts wiederum fast nur Blau. Antwerpens Polizeisprecher Bruyns sieht noch einen anderen Vorteil darin: „Wenn jeder das gleiche trägt, ist das viel deutlicher. Auch z.B. für die Touristen. Die wissen dann, wie die Polizei in unserem Land aussieht.“