Vincent van Gogh in Brüssel: Hier lernte der Maler zeichnen und verkaufte sein einziges Bild

Im Dezember 1878 zog es den Niederländer in das Bergbaugebiet im Borinage in der Gegend um Mons in der heutigen Provinz Hennegau. Dort wollte er als Evangelist den Arbeitern dort den christlichen Glauben vermitteln, doch auch dies klappte nicht und er begann wieder zu zeichnen.

Nach Brüssel zurückgekehrt - im Oktober 1880 bezog er ein Zimmer über dem Café „Aux amis de Charleroi“ in der Zuidlaan 72 - arbeitete Vincent van Gogh zunächst autodidaktisch, doch er belegte auch Zeichenkurse an der Akademie für Schöne Künste, die sich ebenfalls in dieser Straße befand (und heute noch befindet). Allerdings gab er dies schon im Dezember des gleichen Jahres wieder auf, als er bei einem Schulwettbewerb Letzter wurde…

In der Zeit danach arbeitete er im Atelier eines befreundeten Künstlers, Anthon van Rappard, aber im April 1881 verließ er Brüssel, das damalige „Petit Paris“ für niederländische Kunstschaffende und ging wieder nach Hause zu seinen Eltern in die niederländische Provinz Nord-Brabant. Hier hielt es ihn aber auch nicht lange und es zog ihn via Antwerpen und Paris in die Province, wo er seine heute bekanntesten Werke malte und wo sein Leben endete.