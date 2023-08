“Hexenjagd” in Social Media auf Prügel-Mädchen von Antwerpen nach Veröffentlichung von Opfervideos

Der Antwerpener Polizei sind sowohl die Bilder als auch einige der darauf folgenden Vorfälle bekannt, sie hält sich jedoch mit Kommentaren zurück, da es sich um Minderjährige handelt.

"Aufgrund dessen, was auf den Bildern zu sehen ist, leitet unsere örtliche Abteilung für Jugendkriminalität eine Untersuchung ein", so Sprecher Wouter Bruyns. "Unsere Teams widmen den Vorfällen, die mit den Fakten in Verbindung stehen könnten, besondere Aufmerksamkeit. Wir bitten auch darum, diese Hexenjagd in den sozialen Medien nicht weiter zu verstärken, sondern nützliche Informationen an die Polizei weiterzugeben.