Bergungsteam findet Leiche des vermissten Binnenschiffers

Zehn Tage nach dem Untergang des Lastkahns wurde die Leiche des Kapitäns gefunden. Die Bergungsmannschaft, die zurzeit versucht, den Kahn aus dem Wasser zu holen, fand die sterblichen Überreste des Mannes am Mittwoch gegen 23 Uhr.

Die Bürgermeisterin von Dendermonde, Leen Diereck (flämische Christdemokraten, CD&V), erklärte gegenüber VRT News, dass die Leiche gefunden wurde, nachdem das Bergungsteam den gesunkenen Kahn umgedreht und hochgezogen hatte.

"Das war eine schwierige Operation aufgrund der starken Strömung auf der Schelde und der Tatsache, dass das Schiff noch beladen war. Nach einigen Stunden konnte das Schiff an die Oberfläche gebracht werden. Allerdings lag es noch auf der Seite und war daher instabil. Sobald es sicher war, gingen sie an Bord. Dort fanden sie die Leiche des Binnenschiffers und einen seiner beiden Hunde", so Frau Diereck.