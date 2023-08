Mysteries van Vlaanderen: Wie und warum landet ein Liebesbrief aus Leipzig in Kriegstagen hinter einer Wandtapete in Dendermonde? (Teil 1)

Vor sieben Jahren kauft Lisa Dewulf ein Haus in Sint-Gillis, einem Stadtteil von Dendermonde in der Provinz Ostflandern: "Wir hatten uns sofort in das Haus verliebt, aber es musste renoviert werden. Freunde und Verwandte haben uns bei den kleineren Arbeiten geholfen, darunter das Abziehen der alten Tapete im ersten Stock. Das war viel Fummelei."

"Plötzlich sehen wir unter der Tapete im Kinderzimmer, das direkt an der Treppe liegt, einen Brief. In Augenhöhe war ein geöffneter Umschlag unter die Tapete geklebt. Wir sahen sofort Briefmarken mit Hitlers Kopf: ein Brief aus dem Zweiten Weltkrieg! Der mehrseitige Brief befand sich noch im Umschlag und war noch gut lesbar. Uns war schnell klar, dass das etwas Besonderes ist", erklärt Lisa Dewulf.