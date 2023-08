Restlos ausverkauft! Pukkelpop erwartet ab Donnerstag jeden Tag 66.000 Fans auf dem Festivalgelände in Kiewit

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch bei dieser Ausgabe viele Neuheiten. Zum Beispiel die E-rena geben, eine neue Bühne, auf der sich drei Tage lang alles um Gaming, E-Sports, Podcasts, KI-Experimente, Chat GPT und E-Music dreht. In diesem Jahr wird es auch eine separate We care a lot-Zone (Foto unten) geben, in der alle Festivalpartner für Sicherheit und Wohlbefinden tätig sind, zusammenkommen werden. Dort wird das Augenmerk auf grenzüberschreitendes Verhalten, Alkohol- und Drogenkonsum sowie Hörschäden und Safer Sex gerichtet.