“N-VA will die Landwirtschaft zerstören": Farmers Defence Force Belgium protestiert in Antwerpen und nimmt flämische Nationalisten aufs Korn

FDF Belgium ist der Ansicht, dass die Industrie und der Agrarsektor im Stickstoffdossier ungleich behandelt werden und dass die Regierung falsche Zahlen über die Stickstoffemissionen verwendet.



Die Bauern werden sich an drei verschiedenen Orten in Antwerpen treffen und von dort aus in einer Kolonne nach Spoor Oost fahren. Dass Antwerpen - und nicht Brüssel - der Schauplatz der Demonstration sein wird, ist eine bewusste Entscheidung.