Allen Unkenrufen zum Trotz: Preise für Baugrund in Flandern steigen weiter an

Obwohl die langfristigen Zinssätze, darunter auch die Hypothekenzinsen, weiter steigen und die Wohnungs- und Häuserpreise belgienweit sinken, entziehen sich die Baugrundpreise in Flandern dem Trend. Zurzeit werden im Schnitt 429 Euro pro Quadratmeter für Baugrund in Flandern gefragt, was einem Anstieg von 13 Prozent auf Jahresbasis entspricht. Diese Zahlen verkündet der Verband der belgischen Notare. In den letzten fünf Jahren sind die Grundstückspreise in Flandern um 50 Prozent gestiegen.