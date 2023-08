Bahnchefin Dutordoir zieht die Notbremse wegen Sicherheits- und Hygieneproblemen am Brüsseler Südbahnhof

Seit geraumer Zeit hat sich die Situation am Brüsseler Südbahnhof dramatisch verschlechtert: Drogenhandel, Drogenkonsum, Kriminalität und Probleme mit Obdachlosen im Bahnhof und in der unmittelbaren Umgebung des verkehrsreichsten Bahnhofs des Landes sind an der Tagesordnung. An den Ein- und Ausgängen riecht es nach Urin und Schmutz. In den Ecken und Gängen kauern Obdachlose und Drogensüchtige. Die Polizei- und Gesundheitsbehörden sprechen sogar von einer Crack-Epidemie.

"Die Bahn hat weder die Mittel noch die Befugnisse, um diese Sicherheits- und Hygieneprobleme allein zu bewältigen", so die belgische Bahnchefin Sophie Dutordoir (unten): "Alle Betroffenen müssen ihre Verantwortung übernehmen.”