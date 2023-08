Belgischer Zehnjahreszins auf höchstem Niveau seit über 11 Jahren: ungünstig für Finanz- und Wohnungsmarkt

Analysten erwarten, dass die Zentralbanken weitere Zinserhöhungen vornehmen werden. Mit der Anhebung der Zinssätze versuchen die Zentralbanken, die sehr hohe Inflation zu bekämpfen. Die jüngsten Daten der US-Notenbank zeigen jedoch, dass sich die Abkühlung der Wirtschaft nur sehr langsam einstellt.

Der Anstieg der Zinssätze scheint noch nicht abgeschlossen zu sein.

Zinserhöhungen sind ein globales Phänomen. Die langfristigen US-Zinssätze liegen heute mit 4,31 Prozent so hoch wie nie. Auch im Vereinigten Königreich und in Deutschland sind die Zinsen so hoch geklettert wie lange nicht mehr.