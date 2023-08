Mann überfällt Seniorenheim in Tienen und verletzt zwei Bewohner, 94-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr

Das Seniorenpflegeheim Huize Nazarath wurde gegen 6 Uhr am Freitagmorgen von einem Einbrecher aufgeschreckt. Der Mann drang gewaltsam in das Gebäude ein und griff dort zwei Bewohner an. Das sagte die Leiterin An Haekens gegenüber VRT NWS.

Beide Bewohner, ein 94-jähriger Mann und eine 89-jährige Frau, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann schwebt noch immer in Lebensgefahr. “Zum Glück konnte unser Personal den Rettungsdienst rufen und die Polizei war sehr schnell vor Ort", so die Leiterin. Es gelang der Polizei, den Täter zu überwältigen. Er soll psychische Probleme haben.