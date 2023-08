Naturhilfezentrum Oudsbergen fängt seltenen weißen Löwen von französischem Löwenbändiger auf

"Ein weißer Löwe sieht zwar spektakulär und besonders aus, aber es handelt sich um eine genetische Mutation, die nicht erwünscht ist", so das Naturhilfezentrum. Abgesehen von einigen kleinen Populationen sind weiße Löwen in freier Wildbahn so gut wie nicht vorhanden. Das liegt daran, dass sie in ihrem natürlichen Lebensraum nicht ausreichend getarnt sind und nur schwer Beute machen.



"Aber einige Zoos möchten diese Tiere züchten, weil weiße Löwen besonders aussehen und viel Geld einbringen. Um Missbrauch zu vermeiden, werden wir den Löwen deshalb auch nur an sehr zuverlässige Partner vermitteln. Zur Sicherheit wird das Tier auch kastriert."

In der Vergangenheit wurden Löwen aus dem limburgischen Naturhilfezentrum in afrikanischen Tierheimen untergebracht, hauptsächlich in Südafrika und Malawi. Derzeit bereiten die Mitarbeiter den Transport von Zar und Jamil vor, zwei Löwen, die aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine stammen. "Sie werden nach Südafrika umziehen, sobald die erforderlichen Genehmigungen und Dokumente vorliegen", heißt es.