Zu viele Pestizide im Wasser: kein Trinkwasser mehr aus zwei Wasserbecken in Westflandern

Aus zwei Wasserbecken in Westflandern darf derzeit kein Trinkwasser entnommen werden, unter anderem weil zu viele Pestizide im Wasser sind. Das Problem ist nicht neu in Westflandern, wo die größten und meisten Landwirtschaftsbetriebe in Flandern ansässig sind. An mehreren Orten wurde die Trinkwassernorm für Bentazon um ein Vielfaches überschritten, an einem Ort sogar um das 146-fache.