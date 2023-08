22-jähriger Bergsteiger aus Lebbeke stirbt nach Sturz in der Schweiz

Der tragische Unfall ereignete sich am 12. August in der Gemeinde Muotathal, im Kanton Schwyz. "Der Kletterer kam beim Besteigen des Ortstocks vom Weg ab und stürzte in die Tiefe", schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung.

Seine Leiche wurde einen Tag später in dem steilen Felsen entdeckt. Warum er gestürzt ist, ist noch unklar.

Wegen der unberechenbaren Wetterverhältnisse verzögerte sich die Rettung. Die Identität des Opfers konnte erst Ende letzter Woche ermittelt werden, teilte die Kantonspolizei noch mit.

Inzwischen wurde bestätigt, dass es sich bei dem Verunglückten um einen jungen Mann aus Lebbeke handelt. Er war ein ehemaliger Schüler des Königlichen Athenäums in Dendermonde. Die Schule wünscht Freunden und Familie viel Kraft. Auf dem Hardcore-Festival Decibel Outdoor wurde dem verstorbenen Bergsteiger am vergangenen Wochenende ein Lied gewidmet.