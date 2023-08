Kriminalität am Brüsseler Südbahnhof: 3 Mal mehr Delikte als an den Bahnhöfen der 13 größeren Städte in Flandern

In Antwerpen schwankt die Zahl zwischen 648 und 853 Straftaten in und um die Bahnhöfe, wobei es sich hauptsächlich um Diebstähle handelt. In Gent ist die Zahl etwas höher und erreicht 2021 einen Höchststand von 1.003 Straftaten. In den kleineren flämischen Provinzstädten sind es meist ein paar Dutzend.

In Sint Gillis, eine der Brüsseler Gemeinde, auf dessen Gebiet der Südbahnhof (Brussel-Zuid/Bruxelles-Midi) liegt, wurden in den Jahren 2020 und 2021 hingegen jeweils rund 3.500 Straftaten, also etwa 10 pro Tag festgestellt. Das sind etwa so viele wie in allen 13 flämischen Zentralstädten zusammen. Im Jahr 2019 ist diese Zahl sogar etwas höher als in diesen dreizehn Städten (4.205 gegenüber 2.807), im Jahr 2018 etwas niedriger.