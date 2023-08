Lieferwagen rammt ein Buswartehäuschen in Wielsbeke: 15-Jährige stirbt, zwei weitere Personen schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung zwischen der Ooigemstraat und der Vierlindenstraat in Wielsbeke in Westflandern. Drei Personen befanden sich in dem Buswartehäuschen, das von einem Bestellwagen gerammt wurde. Ein 15-jähriges Mädchen überlebte den Aufprall nicht.

Ihre Mutter wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die dritte Person wurde ebenfalls schwer verletzt. Beide Frauen sind aber inzwischen stabil. Es waren zahlreiche Rettungskräfte vor Ort, darunter auch ein Hubschrauber.