Mindestens drei Wolfsjunge der Wölfin Noëlla leben noch in Limburg

Noëlla muss sich seit dem Tod von Wolf August, dem Vater des Rudels, allein um ihre Wolfswelpen kümmern. Er war am 25. Juli in Oudsbergen (Provinz Limburg) überfahren worden. Auf früheren Aufnahmen der flämischen Behörde für Natur und Wälder in diesem Jahr waren Noëlla und August mit mindestens fünf Wolfswelpen zu sehen.