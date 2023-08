Rekordzahl ausländischer Ärzte arbeitet in Belgien: positiv, aber oft sprechen sie keine der Landessprachen

Noch nie waren so viele ausländische Ärzte in Belgien aktiv wie heute. Zum ersten Mal sind es über 10.000, schreibt die Zeitung Het Laatste Nieuws. Das ist eine Verdoppelung in 11 Jahren. Dirk Devroey, Professor für Allgemeinmedizin, betrachtet die Entwicklung mit gemischten Gefühlen: "Es gibt einen Ärztemangel in Belgien, daher ist es im Interesse der Bevölkerung, dass ausländische Ärzte hier arbeiten wollen, aber das Problem ist, dass sie oft keine Landessprache sprechen."