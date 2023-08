Wieder ertrinkt ein junger Mann aus Brüssel an der Küste: "Er rief noch um Hilfe, aber Passanten konnten ihn nicht retten.”

Die Rettungsdienste von Bredene waren am Samstagabend gegen 20.30 Uhr gerufen worden, weil Spaziergänger einen Jungen in Not im Meer gesehen hatten: "Der Junge rief um Hilfe und ein Passant versuchte noch, ihn selbst aus dem Meer zu retten, was ihm aber aufgrund der starken Strömung nicht gelang", so Dennis Goes von der Polizeizone Bredene-De Haan.

"Nach dem Anruf sind wir an Ort und Stelle gefahren und haben die Abläufe für Ertrinkende eingeleitet. Wir haben den ganzen Abend mit einem Hubschrauber und mit Rettungsbooten gesucht, konnten ihn aber nicht finden." Gegen 22.15 Uhr wurde die Suchaktion abgebrochen, da es zu dunkel geworden war.