Arbeitskräftemangel Flandern: Suche führt bis nach Mexiko und Indien

Der Arbeitskräftemangel ist in einigen Teilen Flanderns besonders akut. Betroffen sind vor allem westflämische Unternehmen. Der Vorsitzende von Voka Westflandern, Bert Mons, erklärte gegenüber Journalisten, dass "sowohl Mexiko als auch Indien einen Überschuss an gut ausgebildeten Menschen mit einer guten Arbeitsmoral und guten Sprachkenntnissen haben. Mons fügte hinzu, dass er sich bewusst sei, dass es in seiner Region immer noch Arbeitslose gebe. Allerdings sei es nach wie vor schwierig, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Außerdem wurden bereits Anstrengungen unternommen, um in der benachbarten Wallonie, wo die Arbeitslosigkeit viel höher ist, Arbeitskräfte zu finden, was sich jedoch als schwierig erweist.

Voka Westflandern hat nach eigenen Angaben bereits eine erfolgreiche "Talentmission" nach Mexiko durchgeführt. Die Mission fand in Zusammenarbeit mit dem flämischen Arbeitsamt (VDAB), der Universität Leuven (KUL) und dem Universitätsklinikum Leuven (UZ Leuven) statt.

Eine "Talentmission" nach Indien ist für November geplant. Künftige "Talentmissionen" werden in Zusammenarbeit mit Unternehmen organisiert, die in dem betreffenden Land neue Mitarbeiter einstellen möchten.