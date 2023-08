Belgien führt als eines der ersten Präventiv-Mittel gegen HIV ein: Verkauf in drei Jahren fast verdoppelt

Seit dem 1. Juni 2017 wird das PrEP-Medikament (in Belgien unter dem Namen Truvada verkauft) von der Krankenkasse weitgehend erstattet. Im Vergleich zu 2016 ist der Verkauf des Medikaments um 84 Prozent gestiegen. Fast eine Verdoppelung also, wie der Apothekerverband aus Zahlen schließt, die bis Juni 2023 einschließlich gehen. Nach den jüngsten Zahlen von Sciensano nahmen bis Ende 2021 über 5.000 Menschen in Belgien das PrEP-Medikament ein, inzwischen sind es aber deutlich mehr.

"Aus den Gesprächen vor Ort merken wir, dass homosexuelle Männer viel offener über PrEP sprechen und wirklich interessiert sind. Das ist ein ziemlicher Unterschied zu früher", sagt Boris Cruyssaert von Sensoa, dem flämischen Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit. "Wir haben in den letzten Jahren auch verstärkt in die Kommunikation und gezielte Kampagnen investiert.”