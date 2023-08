Frau von Ex-Bayern-Tormann Pfaff bei bewaffnetem Raubüberfall in ihrer Villa leicht verletzt, Ermittlungen eingeleitet

Drei unbekannte Täter sind am Freitagnachmittag in die Villa der Familie Pfaff in Brasschaat nördlich von Antwerpen eingedrungen. Sie stahlen Schmuck und teure Uhren. Bei dem Überfall wurde Carmen Pfaff, die Frau des 69-jährigen Ex-Bayern-Tormanns leicht verletzt.

“Gegen 17 Uhr konnte das Opfer den Rettungsdienst verständigen und machte eine Aussage", gab Kristof Aerts von der Antwerpener Staatsanwaltschaft bekannt: "Sie wurde in ihrer Wohnung mit drei Verdächtigen konfrontiert und bekam mehrere Schläge ins Gesicht. Sie wurde auch eine Zeit lang eingesperrt, während die Täter das Haus durchsuchten.”

"Wir haben inzwischen eine Untersuchung eingeleitet. Wir prüfen derzeit, ob es Zeugen oder Kamerabilder aus anderen Häusern in der Umgebung gibt, um die möglichen Verdächtigen aufzuspüren. Die föderale Kriminalpolizei von Antwerpen wird die weiteren Ermittlungen leiten", so die Staatsanwaltschaft.