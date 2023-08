Mysteries van Vlaanderen: Wie und warum landet ein Liebesbrief aus Leipzig in Kriegstagen hinter einer Wandtapete in Dendermonde? (2)

Wissen die ehemaligen Bewohner des Hauses in Sint-Gillis bei Dendermonde etwas über den Brief von Jacques an Irène und warum er hinter die Tapete gelandet ist?

Bevor Lisa Dewulf das Haus vor sieben Jahre kaufte, war es von verschiedenen Mietern bewohnt worden, die nichts von einem versteckten Brief wussten.

Ein gewisser Marcel Bovyn ließ das Haus in den 1930er Jahren bauen. So steht es in der Kaufurkunde. Er muss zu der Zeit dort gelebt haben, als Jacques Triffaux den Brief im Juli 1943 an Irène schrieb. Oder war das Haus zu dieser Zeit vermietet und wenn ja, an wen?

Radio 2 hat das Rätsel noch nicht gelöst und sucht jetzt nach den Bewohnern des Hauses im Jahr 1943. Nur so wird Lisa Dewulf vielleicht erfahren, warum der mysteriöse Brief in ihrem Haus versteckt wurde.