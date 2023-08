Premier De Croo besucht den Standort des deutschen Windkraftanlagenbauer ZF Wind Power in Lommel

Belgiens Premierminister Alexander De Croo (flämische Liberale, Open VLD) hat am Dienstag den Standort des deutschen Unternehmens ZF Wind Power in Lommel (Provinz Limburg) besucht. Der Besuch ist Teil der Sommerpraktika der flämischen Arbeitgeber VOKA, die die Beziehungen zwischen Politik und Wirtschaft festigen will. In Lommel befindet sich der Hauptsitz des ZF-Geschäftsfelds Windkraft-Antriebstechnik.