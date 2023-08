Provinz Limburg ist bei holländischen Mietern zunehmend beliebt

"In der Vergangenheit hatten wir immer schon niederländische Käufer", erklärt Claudia Aendekerk, die in Kinrooi eine gleichnamige Immobilienagentur besitzt: "Aber jetzt stellen wir auch fest, dass viele Niederländer in unserer Region eine Wohnung oder ein Haus mieten wollen".

Claudia Aendekerk ist der Ansicht, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis in Limburg einer der Hauptgründe für das Interesse niederländischer Mieter ist. Darüber hinaus fehlt es in den Niederlanden an erschwinglichen Immobilien: "Bei uns sind die Wohnungen größer und haben einen geräumigeren Garten, was vielen Leuten gefällt.”

Etwa die Hälfte ihrer Kundschaft stammt derzeit aus den Niederlanden.