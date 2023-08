Chinesisches Filmteam setzt die flämische Weißbier-Ortschaft Hoegaarden in Szene

In Hoegaarden in Flämisch-Brabant ist in dieser Woche ein Filmteam aus China unterwegs. Die Chinesen drehen einen Werbefilm über die Stadt, in der das international bekannte belgische Weißbier „Hoegaarden“ gebraut wird. Das Filmteam dreht nicht nur in der Brauerei, sondern auch im Rest der idyllischen flämischen Ortschaft.