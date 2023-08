Deutsche Bahn transportiert neue Schienen aus England nach Belgien

DB Cargo braucht für die Fahrt aus dem Stahlwerk von British Steel’s Rail & Section Mill in Scunthorpe in Lincolnshire bis Muizen bei Mechelen (Prov. Antwerpen) drei Tage und durchfährt dabei den Kanaltunnel und Nordfrankreich auf dem Weg nach Belgien. DB Cargo UK ist für den Transport bis Calais zuständig und DB Cargo France für den Weitertransport nach Belgien.

Infrabel wird von British Steel mit rund 40.000 Tonnen Stahlschienen von hoher Qualität für unterschiedliche Verwendung beliefert. Die Schienen sind 100 Meter lang und werden gebündelt auf speziellen Waggons geladen.

Neben British Steel ist aber auch Saarstahl in Deutschland Lieferant für Infrabel. Saarstahl Rail wird dem belgischen Bahninfrastruktur-Dienstleister 2.800 km Schienen aus „nachhaltiger“ Produktion liefern und dies ebenfalls in den kommenden vier Jahren. Diese Schienen, die mit einem geringen CO2-Ausstoß hergestellt werden, produziert das Saarstahl-Schienenwerk in Hayange in Frankreich

Nicht zuletzt liefert die British Steel-Tochter Guinea Bauxite Company Infrabel 244.000 Stahlschwellen für den Gleisbau.