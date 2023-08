Junger Mann rettet eine Frau von den Gleisen im Brüsseler Südbahnhof

In den sozialen Medien kursiert in diesen Tagen ein Video, das zeigt, wie ein junger Mann im Bahnhof Brüssel Süd/Midi eine offenbar lebensmüde Frau von den Gleisen rettet. „Das war eine gute Tat, doch der Mann brachte sein eigenes Leben in Gefahr“, so die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB zu diesem „heldenhaften“ Vorgang.