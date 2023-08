Offener Brief der Brüsseler: "Die Unsicherheit wird immer größer" - Premier De Croo reagiert

Die Unsicherheit in der belgischen Hauptstadt durch Gewalt und Kriminalität ist nicht neu und die Problemviertel rund um den Nord- und den Süd/Midi-Bahnhof sind nur einige Beispiele. Jetzt ist die Geduld der Bürger und der Einzelhändler zu Ende. In einem offenen Brief beklagen sie sich über die Umstände und fordern von Politik und Behörden, dass man so schnell wie möglich eingreifen müsse.

Angesprochen mit diesem Schreiben werden Brüssels Ministerpräsident Rudi Vervoort (PS) sowie die Bürgermeister der Gemeinden Brüssel-Stadt, Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillies und Sint-Joost-ten-Noode. Hier müsse dringend reagiert werden, so das Schreiben.