Videospiele, ein boomender Sektor in Belgien, der aber auch mit Fachkräftemangel kämpft

Zwei Drittel der Unternehmen sind in Flandern gemeldet, wohin 72 % der entsprechenden Jobs und 82 % des generierten Umsatzes in Belgien entfallen. In der Brüsseler Hauptstadt-Region generieren 15 Unternehmen rund 3 Mio. € und in der Wallonie werden rund 12 Mio. € in diesem Sektor umgesetzt. Hier waren 2022 28 Unternehmen im Bereich Videogames aktiv.

Ein Problem trifft allerdings auch diesen Sektor, nämlich den Fachkräftemangel. Hinzu kommt auch, dass junge Talente aus Belgien abgeworben werden, wie David Verbruggen von der flämischen Gamingfederation (FLEGA) gegenüber VRT NWS sagt: „Wir haben gute Ausbildungen, doch viel Talent zieht ins Ausland. (…) Wir brauchen dringend große Investitionen in neue Spiele, damit wir Talent hier halten können.“