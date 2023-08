Erfolgreicher Startschuss für die neuen belgischen Staatsbons - 2 Mia. € am ersten und 4 Mia. am zweiten Tag

Gegen 13 Uhr am Mittag hatten rund 16.000 Landsleute für rund 564 Mio. € Staatsbons erworben und bei Handelsschluss gegen 17 Uhr stand der Zähler auf rund 2 Mia. €. Rund 30. 000 Investoren haben damit am ersten Tag solche Staatsbons erworben. Und am Freitagnachmittag musste der Stand auf rund 4 Mia. € angehoben werden. Bisher haben etwa 60.000 Menschen Staatsbons gekauft. Der durchschnittliche Investitionsbetrag lag dabei bei etwa 33.000 €.

Die neuen Staatsbons könnten sich zur erfolgreichsten Aktion ihrer Art in Belgien entwickeln. Diese Staatsbons mit einem Jahr Laufzeit können ab 100 € erworben werden - nach oben hin unbegrenzt - und diese Möglichkeit besteht noch bis zum 1. September.